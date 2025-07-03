42-летняя Анна Седокова показала откровенное фото в бикини

Певица Анна Седокова показала фото в леопардовом бикини

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала откровенное фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя певица предстала перед камерой, лежа на животе в шезлонге. При этом она примерила леопардовое бикини, которое состояло из частично обнажающего грудь топа и стрингов.

В то же время знаменитость надела цепочку с крестом и уложила волосы в гладкий низкий пучок с прямым пробором.

Ранее в июне 53-летняя российская певица Анна Нетребко прогулялась по улице в мини-платье.