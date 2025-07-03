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15:07, 3 июля 2025Силовые структуры

Банда черных лесорубов нарубила леса на 11 миллионов и уголовное дело

В Приамурье пойдут под суд 10 черных лесорубов, срубивших чужой лес на 11 млн
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Приамурье осудят 10 участников банды черных лесорубов за 12 преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, главой группировки был 61-летний индивидуальный предприниматель, который вовлек в преступление девять местных жителей. Имея разрешение на заготовку древесины на отведенных делянках, они выходили за пределы наделов и пилили лес на чужих участках. Общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей.

Транспортировка производилась пятью грузовиками «Урал» с прицепами, оборудованными крановыми установками. Затем сосну и лиственницу реализовывали на территории Благовещенска, используя фиктивные документы.

Ранее Нижнеудинский городской суд Иркутской области приговорил девять мужчин к лишению свободы на срок от двух до восьми лет по делу о незаконной вырубке леса.

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