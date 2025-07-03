В Гонконге объяснили позицию Китая по Украине

SCMP: Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть на Украине

Китай заявил Европейскому союзу, что не может позволить России проиграть на Украине, передает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Несколько человек, знакомых с ходом переговоров КНР с ЕС, сообщили гонконгской газете, что министр иностранных дел Китая Ван И в среду, 2 июля, обратился к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас.

Он якобы объяснил: Пекин не может позволить себе поражение России на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Китай.

Ранее глава МИД КНР заявил, что Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании по Украине.