Гуцул сообщила о новом обвинении

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что получила новое обвинение по уголовному делу, которое отличается от предыдущих. Ее слова передает РИА Новости.
«Мы получили новое обвинение, совсем другое... Оказывается, сейчас Гуцул [по версии следствия] из России ничего не привозила, понимаете? То есть это все меняется», — рассказала политик.
Она добавила, что дело должно быть прекращено, а сама Гуцул хочет прекратить мучения в отношении ее семьи и близких и продолжить жить и работать.
Ранее в Молдавии прокуроры потребовали осудить Гуцул на девять лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании с запретом пять лет занимать руководящие должности.