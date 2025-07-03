Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 3 июля 2025Бывший СССР

Гуцул сообщила о новом обвинении

Глава Гагаузии Гуцул сообщила о новом уголовном обвинении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что получила новое обвинение по уголовному делу, которое отличается от предыдущих. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы получили новое обвинение, совсем другое... Оказывается, сейчас Гуцул [по версии следствия] из России ничего не привозила, понимаете? То есть это все меняется», — рассказала политик.

Она добавила, что дело должно быть прекращено, а сама Гуцул хочет прекратить мучения в отношении ее семьи и близких и продолжить жить и работать.

Ранее в Молдавии прокуроры потребовали осудить Гуцул на девять лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании с запретом пять лет занимать руководящие должности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели заместителя главкома ВМФ России в боях под Курском

    В iPhone появится сравнимая с человеческим глазом камера

    В Кремле высказались о сроках завершения СВО

    Стало известно о взрыве в центре Луганска

    В российском регионе группа подростков избила девочку на камеру

    «Позорят весь чеченский народ». Российский военный обвинил бойцов из Чечни в угоне его авто в зоне СВО. Он обратился к Кадырову

    Российского депутата нашли без признаков жизни за заброшенным кафе

    Пережавшая шею ребенку воспитательница детского сада оказалась под следствием

    Эксперт предостерег от использования БАДов в борьбе с ожирением

    Раскрыты подробности продвижения российских войск в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости