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15:19, 3 июля 2025Ценности

Известная 53-летняя модель раскрыла секрет стройности

Модель Каприс Буре назвала теннис и отказ от углеводов секретом стройности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Известная американская модель, актриса и предпринимательница Каприс Буре раскрыла секрет стройности. Интервью с ней публикует журнал Loaded.

Среди вещей, которые помогают сохранять фигуру, 53-летняя манекенщица назвала дисциплину и занятия спортом. «Я много играю в теннис и бегаю, когда могу. Стараюсь быть активной большую часть времени, даже если это просто долгая прогулка», — отметила она.

В то же время знаменитость каждое утро пьет смузи и отказалась от углеводов, благодаря чему сбросила 20 фунтов (примерно девять килограммов). «Чувствую себя сильнее, лучше сплю, и у меня гораздо больше энергии», — заверила собеседница издания.

В июне актриса Агата Муцениеце также раскрыла секрет стройности.

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