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18:25, 30 июня 2025Ценности

Агата Муцениеце раскрыла секрет стройности

Актриса Муцениеце заявила, что ограничила употребление сладкого ради стройности
Екатерина Ештокина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Популярная актриса Агата Муцениеце раскрыла секрет стройности. Соответствующий комментарий приводит «Леди Mail».

В первую очередь 36-летняя артистка заявила, что ограничила употребление сладкого и мучного ради фигуры. При этом она подчеркнула, что регулярно занимается спортом. «Люблю много гулять и занимаюсь бегом, если есть такая возможность», — уточнила она. В то же время Муцениеце призналась, что не считает свою форму идеальной.

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В июне Муцениеце получила от жениха кольцо за шесть миллионов рублей. Аккордеонист преподнес невесте кольцо из белого золота с бриллиантом круглой огранки весом 3,57 карата.

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