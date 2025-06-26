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10:43, 26 июня 2025Ценности

Агата Муцениеце получила от жениха кольцо за 6 миллионов рублей

Агата Муцениеце получила от жениха Дранги кольцо Mercury за 6 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Популярная актриса Агата Муцениеце получила в подарок от жениха Петра Дранги роскошное кольцо. Об этом сообщает KP.RU.

Аккордеонист преподнес невесте кольцо из белого золота с бриллиантом круглой огранки весом 3,57 карата в окружении небольших камней. Ювелир Григорий Бакатов предположил, что мужчина приобрел кольцо в ювелирном доме Mercury. Стоимость такого изделия составляет 6,6 миллиона рублей.

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«У Петра изысканный вкус. Это роскошное помолвочное кольцо, классика ювелирного искусства», — отметил собеседник издания.

Ранее в июне Агата Муцениеце подтвердила беременность.

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