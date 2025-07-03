Легенда рок-музыки рассказала о наркозависимости

Певица Дебби Харри заявила, что начала принимать наркотики с бывшим партнером

Легенда рок-музыки, американская певица Дебби Харри откровенно рассказала о наркотической зависимости. Слова 80-летней звезды приводит издание Vanity Fair.

Харри заявила, что начала принимать наркотики вместе с бывшим партнером и экс-коллегой по группе Крисом Стайном. «Если бы мы пошли к психотерапевту, нам, вероятно, пришлось бы принимать настоящие лекарства. Но это также было знаком времени, потому что наркотики были повсюду», — вспоминает о своем круге общения она.

Харри подтвердила, что была зависима от героина. «Теперь я чувствую, что это была пустая трата времени, но не принимаю, что пережила этот опыт. Я не могу сожалеть обо всех решениях в жизни», — добавила певица.

В употреблении героина Дебби Харри впервые призналась в 1993 году.

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