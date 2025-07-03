Меркель рассказала о доведшем ее до слез на саммите случае

Меркель рассказала, как расплакалась на саммите из-за кризиса в Греции

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как расплакалась на саммите из-за напряженной ситуации вокруг экономического кризиса в Греции. Ее слова приводит Politico.

Меркель рассказала о своем телефонном разговоре с бывшим премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, сообщившим о своем намерении агитировать против принятия условий финансовой помощи от международных кредиторов на предстоявшем референдуме. В публикации отмечается, что этот шаг мог бы привести к выходу Греции из еврозоны. Экс-канцлер сообщила, что у нее также возникли разногласия с бывшим президентом США Бараком Обамой касательно этого кризиса.

«В какой-то момент я расплакалась от напряжения. Женщина плачет на саммите», — поделилась Меркель.

Политик также подчеркнула, что разговор с Ципрасом «лишил ее дара речи», однако позже главы государств постепенно «сблизились». Меркель добавила, что никогда не хотела выхода Греции из еврозоны и не может представить жизнь Европы без активного участия этой страны.

Ранее Меркель напомнила о том, как президент США Дональд Трамп отказался жать ей руку перед камерами.