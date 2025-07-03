Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:39, 3 июля 2025Мир

Меркель вспомнила об отказе Трампа жать ей руку

Меркель напомнила, как Трамп отказался жать ей руку перед камерами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, как президент США Дональд Трамп отказался жать ей руку перед камерами в марте 2017 года. Ее воспоминания привело издание Politico.

«Я совершила ошибку, сказав: "Дональд, давайте пожмем руки" — а он не пожал», — отметила экс-канцлер.

Меркель предположила, что американский лидер таким образом попытался привлечь к себе внимание. По ее словам, обращение к себе всеобщего внимания — это «то, чего он хочет». Бывшая канцлер добавила, что рукопожатие все же состоялось позже.

Ранее Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине, заявив, что для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Заместитель главкома ВМФ России погиб в курском приграничье. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу с офицерами

    На Эвересте дроны поставили на службу экологии

    Россиянки порассуждали о плохо целующихся мужчинах

    Впервые расшифрован геном жителя Древнего Египта

    Раскрыты детали роскошного медового месяца миллиардера Безоса и его новой жены

    Меркель вспомнила об отказе Трампа жать ей руку

    Специалисты НАТО провели тренинги в Азербайджане

    Сеть магазинов с названием из трех букв переименуют

    В ЕС призвали усилить действия против Венгрии

    В России прокомментировали гибель заместителя главкома ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости