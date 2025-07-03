Меркель вспомнила об отказе Трампа жать ей руку

Меркель напомнила, как Трамп отказался жать ей руку перед камерами

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, как президент США Дональд Трамп отказался жать ей руку перед камерами в марте 2017 года. Ее воспоминания привело издание Politico.

«Я совершила ошибку, сказав: "Дональд, давайте пожмем руки" — а он не пожал», — отметила экс-канцлер.

Меркель предположила, что американский лидер таким образом попытался привлечь к себе внимание. По ее словам, обращение к себе всеобщего внимания — это «то, чего он хочет». Бывшая канцлер добавила, что рукопожатие все же состоялось позже.

Ранее Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине, заявив, что для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой.