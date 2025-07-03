Министр обороны страны НАТО назвал ближайшую угрозу для альянса

Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Россия может стать угрозой для НАТО

Россия якобы может стать прямой угрозой для НАТО в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает Reuters.

«Союзники разделяют обеспокоенность по поводу растущей угрозы со стороны России. Нет никаких признаков того, что российское производство будет переориентировано на гражданские цели, даже в случае прекращения огня», — отметил политик.

Также Крозетто, комментируя увеличение оборонных расходов в странах НАТО, заявил, что Италия уже заложила соответствующие средства в бюджет и не планирует сокращать ресурсы из здравоохранения или пенсионного обеспечения.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. «Союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью», — сказано в итоговом заявлении.