Москвичам пообещали 30-градусную жару

Синоптик Тишковец: На следующей неделе в Москву придет жара до 30 градусов

На следующей неделе в Москву придет жара до 30 градусов. Такую погоду жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Лето пойдет в наступление по всем фронтам. На погоде Русской равнины скажется жаркое дыхание испепеляющего зноя, охватившего Старый Свет», — отметил эксперт. По словам синоптика, столбики термометров в понедельник, 7 июля, покажут плюс 22-27 градусов, а уже во вторник показатели достигнут 25-30 градусов. В среду, уточнил он, ожидается схожая погода.

«Это будет первая "тридцатка" этим летом, но недолго. В последующем температурный фон на несколько градусов снизится и будет идеально соответствовать климатической норме макушки лета», — добавил Тишковец.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что летняя погода вернется в Москву в четверг, 3 июля. В этот день в столице потеплеет до плюс 25 градусов.

