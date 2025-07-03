Назван срок возвращения летней погоды в Москву

Синоптик Леус пообещал, что летняя погода вернется в Москву в четверг

Летняя погода вновь придет в Москву в четверг, 3 июля. Срок возвращения тепла в столицу назвал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Радио 1».

По словам синоптика, в последнее время погода в Москве соответствовала норме последних чисел сентября.

«Учитывая дожди, облака и неприятный ветер, мы побывали практически в осени. Уже сегодня погода начинает меняться, этот минусный дождливый циклон уходит в районы Средней Волги. Атмосферное давление уже растет, на небе виднеются прояснения, дожди будут кратковременными», — поделился информацией эксперт. Он отметил, что в четверг столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла.

Что касается других дней во второй половине недели, то в пятницу и субботу, 4 и 5 июля, в столице ожидается прохладная погода без осадков. В воскресенье также обойдется без дождей, а температура составит чуть более плюс 20 градусов. «С началом новой недели нас вновь ждет несколько дней 25-ти градусного тепла», — добавил Леус.

Ранее климатолог Алексей Кокорин связал холодное лето в России с глобальным потеплением.