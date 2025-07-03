Муж Инстасамки насобирал 79 штрафов за нарушение ПДД

«Звездач»: Рэпер Moneyken получил 79 штрафов за нарушения ПДД за пять месяцев

Муж певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) рэпер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) за пять месяцев насобирал 79 штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что они были получены после того, как артист в феврале приобрел автомобиль Ferrari F12 Berlinetta 2013 года за 30 миллионов рублей. «Все штрафы он своевременно оплатил», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что актер Вадим Демчог, известный по роли в сериале «Интерны», насобирал 543 штрафа за нарушения ПДД на своем автомобиле Mitsubishi Pajero.