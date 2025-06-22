Звезда «Интернов» насобирал более 500 штрафов за нарушение ПДД

Shot: Актер Вадим Демчог насобирал 543 штрафа за нарушение ПДД

Актер Вадим Демчог, известный ролью в сериале «Интерны», насобирал 543 штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на своем автомобиле Mitsubishi Pajero. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артист оплатил 515 из них на сумму 456 тысяч рублей, еще 28 штрафов на сумму 39,5 тысячи рублей Демчог на данный момент не погасил. Среди основных нарушений актера — превышения скорости и непристегнутый ремень, уточняет канал.

Ранее Вадим Демчог прокомментировал инцидент с тараном ограждения на московской парковке. Звезда «Интернов» попросил не делать «из ерунды» большого события. На замечание оператора о том, что актер кидался ограждениями, он ответил: «Ничего такого не было».