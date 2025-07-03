На Украине впервые признали браком сожительство двух мужчин

Суд в Киеве признал браком сожительство двух мужчин

Деснянский районный суд Киева впервые на Украине признал браком сожительство двух мужчин-геев (ЛГБТ, международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Дело было связано с попыткой сожителя-дипломата, находящегося за границей, получить командировку на Украину на основании семейных обстоятельств. МИД Украины отказывал в поездке, поскольку согласно конституции, браком признается семейный союз мужчины и женщины.

Суд, аргументируя решение, сослался на позицию Европейского суда по правам человека. Согласно материалам дела, два украинца с 2013 года проживали вместе, в 2017 провели гражданскую церемонию бракосочетания, а в 2021 году заключили брак в США.

В начале июня в Киеве устроили мемориал воевавшим за Вооруженные силы Украины ЛГБТ-активистам. Участники акции установили мемориал с портретами и лентами в цветах радуги. При этом на некоторых портретах не указаны фамилии, а лица скрыты.

