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15:27, 3 июля 2025Бывший СССР

На Украине впервые признали браком сожительство двух мужчин

Суд в Киеве признал браком сожительство двух мужчин
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Деснянский районный суд Киева впервые на Украине признал браком сожительство двух мужчин-геев (ЛГБТ, международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Дело было связано с попыткой сожителя-дипломата, находящегося за границей, получить командировку на Украину на основании семейных обстоятельств. МИД Украины отказывал в поездке, поскольку согласно конституции, браком признается семейный союз мужчины и женщины.

Суд, аргументируя решение, сослался на позицию Европейского суда по правам человека. Согласно материалам дела, два украинца с 2013 года проживали вместе, в 2017 провели гражданскую церемонию бракосочетания, а в 2021 году заключили брак в США.

В начале июня в Киеве устроили мемориал воевавшим за Вооруженные силы Украины ЛГБТ-активистам. Участники акции установили мемориал с портретами и лентами в цветах радуги. При этом на некоторых портретах не указаны фамилии, а лица скрыты.

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