Обаму уличили в попытке подставить Трампа

ЦРУ: Обама решил подставить Трампа докладом о вмешательстве России в выборы США

44-й президент США Барак Обама во время своего второго президентского срока принял совместное с директорами национальной разведки США, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми решение выпустить доклад о вмешательстве Москвы в американские выборы. В результате он подставил Дональда Трампа, впервые занявшего президентский пост, заявил действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф в интервью The New York Post.

«Именно Обама, Коми, Клэппер и Брэннан решили подставить Трампа», — цитирует издание Рэтклиффа.

По его словам, цель глав американских ведомств заключалась в создании отчета, который никто бы не поставил под сомнение, потому на него «повесили ярлык российского сговора и засекретили». Этот доклад «фактически получил знак одобрения разведывательного сообщества на то [утверждение], что Россия помогала Трампу», в итоге первые два года его президентсва прошли под эгидой этого документа.

«Самая разрушительная вещь, которую можно сделать с разведкой — это использовать ее в качестве оружия для получения одной политической партией выгоды над другой», — заявил глава ЦРУ, подчеркнув, что Трампа обвинили в том, чего он не совершал.

Ранее ЦРУ признало нарушения в отчете о том, что Россия якобы пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году для поддержки Трампа. Отмечается, что оценка американской разведки могла быть политически мотивированной.