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00:30, 3 июля 2025Из жизни

Огненный шар пронесся над европейской столицей

Sweden Herald: Болид пронесся над Стокгольмом и взорвался над Балтийским морем
Никита Савин
Никита Савин

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom  

Жители Стокгольма видели огненный шар в небе. Об этом пишет Sweden Herald.

Сообщения о светящемся неопознанном объекте, который пронесся над северной частью столицы Швеции, стали поступать вечером во вторник, 1 июля. В частности, встревоженные горожане стали звонить в экстренные службы.

Позже стало известно, что тот же объект заметили жители принадлежащих Финляндии Аландских островов в Балтийском море. Вскоре после его пролета раздался взрыв. Астроном Эрик Стемпелс из Уппсальского университета заявил, что граждане европейских стран, скорее всего, видели болид — метеор, ярко вспыхнувший в атмосфере на высоте около 100 километров.

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Стемпелс также заявил, что космическое тело взорвалось на высоте около 30 километров. Он отметил, что метеоры можно увидеть каждую ночь, но достаточно крупные появляются в земной атмосфере примерно раз в пять лет.

Ранее сообщалось, что в США упал метеорит. Космическое тело пробило крышу жилого дома в штате Джорджия.

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