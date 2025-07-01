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14:53, 1 июля 2025Из жизни

Огненный шар из космоса пробил крышу жилого дома

В США метеорит упал на крышу жилого дома
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Джорджия, США, упал метеорит. Как пишет Fox News, его обломок пробил крышу жилого дома.

Жители штата сообщили, что видели в небе огненный шар. Он пронесся над северной частью Джорджии, взорвался и раскололся на множество кусков. Один из них упал на жилой дом и проломил потолок, напугав домовладельца.

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям округа Генри, Джорджия, заявил, что неопознанный обломок никого не ранил. Согласно Национальной метеорологической службе, он является либо частью метеорита, либо мусором из космоса.

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НАСА заявило, что объект в небе, за которым наблюдали местные жители, был метеоритом. Его диаметр достигал одного метра, а вес — более тонны. Метеорит летел со скоростью 48 270 километров в час. Его взрыв вызвал гул, который слышали многие жители штата.

Ранее сообщалось, что метеорит упал рядом с жилым домом на острове Принца Эдуарда, Канада, и оставил след на уличной плитке. Его падение зафиксировала камера видеонаблюдения.

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