Оксана Самойлова снялась в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

Блогерша Самойлова снялась в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость разместила фото, на котором снялась в коричневом облегающем фитнес-комбинезоне с глубоким декольте. При этом звезда собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

В качестве аксессуаров она выбрала большие наушники. Инфлюэнсерша рассказала, что у нее отменилась съемка, вследствие чего она решила заняться спортом в свободное время.

В июне Оксану Самойлову обругали за чрезмерно откровенный наряд на выпускном детей. Блогерша посетила мероприятие в полосатом брючном костюме серого цвета, надев также черный топ с глубоким декольте.