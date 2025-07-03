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11:27, 3 июля 2025Ценности

Оксана Самойлова снялась в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

Блогерша Самойлова снялась в облегающем комбинезоне с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость разместила фото, на котором снялась в коричневом облегающем фитнес-комбинезоне с глубоким декольте. При этом звезда собрала волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

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В качестве аксессуаров она выбрала большие наушники. Инфлюэнсерша рассказала, что у нее отменилась съемка, вследствие чего она решила заняться спортом в свободное время.

В июне Оксану Самойлову обругали за чрезмерно откровенный наряд на выпускном детей. Блогерша посетила мероприятие в полосатом брючном костюме серого цвета, надев также черный топ с глубоким декольте.

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