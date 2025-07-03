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12:49, 3 июля 2025Культура

Пригожин назвал Инстасамку патриотом

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Инстасамка является патриотом
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, является патриотом. Об этом пишет «Абзац».

«Я с ней знаком и уверен в ее любви к своей стране», — высказался Пригожин. До этого продюсер заявлял, что сотрудничал с Зотеевой, а также положительно отзывался об артистке и ее муже, рэпере Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин).

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал поступок Инстасамки, обвинившей в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк). Конфликт артисток он назвал «собачьей свадьбой».

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