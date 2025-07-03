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11:09, 3 июля 2025Культура

В Госдуме конфликт Инстасамки с Дорой назвали собачьей свадьбой

Депутат Милонов назвал конфликт Инстасамки с Дорой чертовым ералашем
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал поступок певицы Дарьи Зотеевой, известной под псевдонимом Инстасамка, обвинившей в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк). Его слова передает издание RTVI в Telegram.

Милонов заявил, что «не очень хорошо разбирается в собачьих свадьбах». «К счастью, мое чувство глубочайшей имперской эстетики петербуржца не затронуто прослушиванием бездарных композиций всех участников этого чертового ералаша. Поэтому хочу сказать: цените русское настоящее искусство», — добавил он.

Ранее Инстасамка ответила журналистке Ксении Собчак, которая обвинила артистку в доносах на коллег на фоне собственных неоднозначных треков в прошлом.

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