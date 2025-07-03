Продюсер заявил о раскаивающихся из-за СВО российских звездах

Продюсер Рудченко о возвращении Леонтьева в Россию: Звезды начали раскаиваться

Российские звезды, затихшие после начала специальной военной операции (СВО), начали раскаиваться и возвращаться на сцену. Об этом в беседе с «Царьградом» порассуждал музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко.

По его мнению, это начало происходить из-за ставшей более понятной политики страны. Изначально, отметил Рудченко, многие артисты не понимали, зачем Россия начала спецоперацию, однако теперь, спустя несколько лет, «дым рассеялся».

«Теперь стало ясно. Думающие артисты, которые способны анализировать ситуацию, начали принимать политику властей и больше не отдаляются от России», — высказался он, отметив, что теперь некоторым из них «уже не претит приезжать, работать, выступать».

В пример он привел уехавшего из страны певца Валерия Леонтьева, который собрался возвращаться на российскую сцену. При этом его возвращение, считает продюсер, нельзя объяснить только финансовыми мотивами. Вероятно, по его мнению, это показатель того, что даже в творческой среде, нередко склонной к эмоциям и влиянию западной повестки, произошел пересмотр позиций.

Также в пример он привел блогера Артура Бабича, критиковавшего Россию в начале СВО и вернувшегося сюда для построения семьи, певца Шарлота, сжегшего паспорт, но раскаявшегося, и других.

«Это про ясность. Политика стала понятна. И если ты гражданин, то хоть внутренне, хоть внешне, но ты все равно начнешь это принимать», — заключил он.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что народный артист РФ Валерий Леонтьев, покинувший страну в 2022 году и переехавший в Майами, решил вернуться в Россию ради денег.