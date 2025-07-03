Путин определил тренд развития России

Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом в России

Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», определил тренд развития страны. Он призвал сделать модной большую традиционную семью, цитирует его РИА Новости.

«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России», — обратился он к участникам форума.

Глава государства подчеркнул, что традиционная семья является важнейшим условием развития и в целом существования страны «в меняющемся сложном и противоречивом мире».

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания Всероссийской службы помощи семье. Соответствующий проект, который согласован с профильными министерствами, был подготовлен в начале июня.