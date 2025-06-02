Путин оценил идею создания Всероссийской службы помощи семье

Путин поддержал идею создания Всероссийской службы помощи семье в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания Всероссийской службы помощи семье. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Такую оценку он озвучил в ходе встречи с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой.

«Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье», — говорится в сообщении.

Детский омбудсмен в ходе встречи с главой государства подчеркнула, что для этого не потребуется дополнительных кадровых или финансовых ресурсов. Соответствующий проект, который согласован с профильными министерствами, уже подготовлен, добавила Львова-Белова.

Ранее Владимир Путин называл многодетные семьи опорой страны. Он отмечал, что в таких семьях воспитываются традиционные ценности — качества, на которых держится Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и «все, что связано с этим организмом "семья"».