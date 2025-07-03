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11:26, 3 июля 2025Экономика

Россиянам назвали самые трудные для продажи квартиры

Риелтор Шмелев: Сложнее всего продать квартиры на первых и последних этажах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Сложнее всего продать квартиры, которые находятся на первых и последних этажах, а также с незаконными перепланировками. Самые трудные для продажи категории жилья назвал россиянам риелтор Владимир Шмелев, пишет «Газета.ru».

По словам специалиста, квартиры на первых и последних этажах, особенно в домах советской постройки, не привлекают покупателей из-за шумов с улицы, холодных полов, риска протечек с крыши и проблем с подвалом. Цены на такие объекты приходится снижать на 10-20 процентов по сравнению с аналогичными на средних этажах.

Еще одна категория проблемных квартир — те, которых проведена несогласованная перепланировка. Этот факт вызывает тревогу у покупателей из-за риска штрафов и требований вернуть помещение в прежний вид.

Трудными для продажи Шмелев также назвал квартиры с ошибками в документах, купленные на материнский капитал или собственниками которых являются дети. Сложности с реализацией также могут возникнуть у владельцев жилья в морально устаревших зданиях, в районах с плохой экологией и маргинальными соседями.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру на первичном рынке в Центральном округе Москвы можно купить за 15 миллионов рублей. Это будет студия площадью 26 квадратных метров в Басманном районе столицы.

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