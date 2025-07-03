Россиянка попыталась сдать соседа полиции и допустила оплошность

В Калмыкии пенсионерка вызвала полицию к соседу, перепутав петрушку с коноплей

В городе Лагань Калмыкии 66-летняя жительница приняла петрушку за коноплю на участке соседа и попыталась его сдать полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, сосед попросил пенсионерку во время его отсутствия присмотреть за его домом и участком. В свой первый визит женщина увидела вдоль забора ярко-зеленые заросли и, подумав, что это конопля, позвонила в полицию. Прибывшие на место правоохранители объяснили женщине, что она ошиблась.

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