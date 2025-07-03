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17:49, 3 июля 2025Мир

Российские бойцы отразили атаку «Аль-Каиды»

Африканский корпус ВС России отразил атаку Аль-Каиды в Мали
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Бойцы Африканского корпуса Вооруженных сил (ВС) России отразили атаку террористов из Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанной с «Аль-Каидой» (запрещенной в РФ) в Мали. Об этом сообщает в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Террористы группировки JNIM численностью до 100 человек совершили попытки нападения на базы правительственных вооруженных сил. В результате совместных действий бойцами армии Мали и маневренной группы российских специалистов Африканского Корпуса ВС РФ нападение отбито», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе боя были ликвидированы 80 исламистов и несколько боевиков взяты в плен, уничтожено два вражеских пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также захвачено 35 единиц стрелкового оружия.

Ранее стало известно, что инструкторы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке.

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