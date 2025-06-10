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10:34, 10 июня 2025Силовые структуры

Россия раскрыла секретные базы украинской военной разведки в Африке

Глава СОМБ Иванов: ГУР Украины готовит военных в Мали, Судане и Буркина-Фасо
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Abdolah Ag Mohamed / Reuters

Инструкторы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова.

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