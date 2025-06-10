Россия раскрыла секретные базы украинской военной разведки в Африке

Глава СОМБ Иванов: ГУР Украины готовит военных в Мали, Судане и Буркина-Фасо

Инструкторы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова.

