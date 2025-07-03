Российские военные подняли флаг над населенным пунктом в Харьковской области

Минобороны показало водружение флага России над Меловым в Харьковской области

Российские военные подняли флаг России над селом Меловое в Харьковской области. Кадры водружения триколора показало Министерство обороны (МО) в Telegram.

«В активных боевых действиях участвовали военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" при поддержке штурмовиков 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса», — рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что флаг России был водружен на одно из зданий в Меловом. В МО отметили, что Вооруженные силы (ВС) России ежедневно продвигаются на данном направлении, расширяя «санитарную зону».

О взятии российскими военными под контроль Мелового Минобороны заявило 3 июля. Также отмечалось, что армия РФ продвинулась у Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки.