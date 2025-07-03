Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:25, 3 июля 2025Бывший СССР

Российские военные подняли флаг над населенным пунктом в Харьковской области

Минобороны показало водружение флага России над Меловым в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Российские военные подняли флаг России над селом Меловое в Харьковской области. Кадры водружения триколора показало Министерство обороны (МО) в Telegram.

«В активных боевых действиях участвовали военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" при поддержке штурмовиков 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса», — рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что флаг России был водружен на одно из зданий в Меловом. В МО отметили, что Вооруженные силы (ВС) России ежедневно продвигаются на данном направлении, расширяя «санитарную зону».

О взятии российскими военными под контроль Мелового Минобороны заявило 3 июля. Также отмечалось, что армия РФ продвинулась у Петровки, Купянска, Песчаного и Березовки.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идея висит в воздухе». Путин почти час обсуждал с Трампом Украину и Ближний Восток. Планируется ли личная встреча?

    В Киеве прогремели взрывы

    Жители российского города начали плавать в лужах после ливня и попали на видео

    В России создали препарат для лечения тяжелой формы рака

    Россияне увидят в небе космическую медузу

    Лазарева отказалась слушать Кадышеву

    42-летняя Анна Седокова показала откровенное фото в бикини

    Natan заявил о примирении с женой

    В США оценили российские «дроны-ждуны»

    Влиятельного азербайджанского вора в законе задержали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости