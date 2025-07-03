Российский чиновник раскрыл схему обмана с жильем для детей-сирот

В Гатчине задержан работник администрации за аферы с жильем для детей-сирот

В Гатчине задержан сотрудник администрации Гатчинского муниципального округа, подозреваемый в аферах с жильем для детей-сирот. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

Речь идет о председателем комитета по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального округа. Кроме него также задержаны частный предприниматель и риэлторы.

В отношении них возбуждено уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, должностные лица систематически организовывали закупку жилья для детей-сирот и начальные цены за недвижимость они завышали, а затем, полученную разницу забирали себе и распределяли между собой. Таким образом им удалось получить более трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские составили портрет курьера из мошеннических схем.