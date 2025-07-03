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11:11, 3 июля 2025Россия

Российскую пенсионерку приняли за закладчицу и сломали ей руку

В Рязани сотрудники полиции сломали пенсионерке руку, приняв ее за закладчицу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Рязани сотрудники полиции сломали пенсионерке руку, приняв ее за закладчицу наркотических средств. Об этом сама россиянка рассказала на странице во «ВКонтакте».

Женщина пояснила, что во время прогулки к ней подошли неизвестные. Они вырвали у гражданки телефон, надели наручники и причинили телесные повреждения.

У рязанской пенсионерки диагностировали перелом плеча, разрыв сухожилия и гематомы. В полиции же объявили, что оперативники заметили у женщины «признаки противоправных действий» и остановили ее «для проверки». Когда она попыталась уйти, ее заковали в наручники, чтобы она не сбежала. После установления личности и проверки по базам данных женщину отпустили.

Пострадавшая пояснила, что в день происшествия сидела в парке на туристическом коврике и сфотографировала цветы, которые увидела в траве рядом.

В отношении сотрудников, ошибочно принявших горожанку за преступницу, начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Тюмени бывший сантехник проник в квартиру к пожилой женщине, избил ее и ограбил.

ЖЗЛ
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