Стало известно о продвижении ВС России в Часовом Яре

ВС РФ наступают в Часовом Яре у Шевченко, Леваневского, в Южном и Ступочках

Российские войска несмотря на активное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступают в Часовом Яре у Шевченко, Леваневского, в Южном и в Ступочках. О продвижении Вооруженных сил России стало известно из сообщения Telegram-канала «Архангел Спецназа».

«Противник снимает часть батальонов с других неактивных участков фронта и усиливает ими оборону. Используются все средства огневого поражения (...). Однако даже при таких условиях наши бойцы продвигаются», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также смогли выйти на окраины соседней с Часовым Яром Николаевки.

Ранее сообщалось, что потеря ВСУ Часова Яра может привести к обрушению украинской обороны. Отмечалось, что взятие города откроет армии России прямой выход на Константиновку, Дружковку и Краматорск.