Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:09, 3 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Часовом Яре

ВС РФ наступают в Часовом Яре у Шевченко, Леваневского, в Южном и Ступочках
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска несмотря на активное сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) наступают в Часовом Яре у Шевченко, Леваневского, в Южном и в Ступочках. О продвижении Вооруженных сил России стало известно из сообщения Telegram-канала «Архангел Спецназа».

«Противник снимает часть батальонов с других неактивных участков фронта и усиливает ими оборону. Используются все средства огневого поражения (...). Однако даже при таких условиях наши бойцы продвигаются», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также смогли выйти на окраины соседней с Часовым Яром Николаевки.

Ранее сообщалось, что потеря ВСУ Часова Яра может привести к обрушению украинской обороны. Отмечалось, что взятие города откроет армии России прямой выход на Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Туристка сделала тату на девичнике в Европе и попала в больницу с отказывающими органами

    Внучка Кобзона стала матерью

    Российский чиновник раскрыл схему обмана с жильем для детей-сирот

    РФС вынес наказание заподозренному в ставках на свой матч футболисту

    Дания пообещала сделать все возможное для вступления Украины в ЕС

    Российские бойцы испытали наземный FPV-дрон на передовой

    Стало известно о продвижении ВС России в Часовом Яре

    В российском городе пожаловались на постоянные фекальные потопы

    В России высказались о сроках переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости