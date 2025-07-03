Сын Олега Газманова прокомментировал свой рост 170 сантиметров

Сын Олега Газманова Родион заявил, что его устраивает рост 170 сантиметров

Родион Газманов, сын певца Олега Газманова, прокомментировал свой рост. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

Журналисты поинтересовались у 44-летнего исполнителя, почему данный параметр артиста находится в числе первых поисковых запросов о нем в интернете. «Даже не знаю. Меня мои 170 сантиметров вполне устраивают. Может, кстати, это девушки смотрят, подхожу ли я им по росту?» — заявил собеседник.

При этом, по словам Газманова-младшего, в гармоничной паре мужчина должен быть одного роста с возлюбленной или немного выше.

В июне 2024 года Олег Газманов раскрыл секрет стройности.