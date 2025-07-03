Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:47, 3 июля 2025Ценности

Сын Олега Газманова прокомментировал свой рост 170 сантиметров

Сын Олега Газманова Родион заявил, что его устраивает рост 170 сантиметров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Родион Газманов, сын певца Олега Газманова, прокомментировал свой рост. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

Журналисты поинтересовались у 44-летнего исполнителя, почему данный параметр артиста находится в числе первых поисковых запросов о нем в интернете. «Даже не знаю. Меня мои 170 сантиметров вполне устраивают. Может, кстати, это девушки смотрят, подхожу ли я им по росту?» — заявил собеседник.

При этом, по словам Газманова-младшего, в гармоничной паре мужчина должен быть одного роста с возлюбленной или немного выше.

В июне 2024 года Олег Газманов раскрыл секрет стройности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Что известно о женщине-смертнице и роли СБУ в подготовке теракта?

    Умерла звезда «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига

    МВФ увидел признаки ухудшения ситуации в российской экономике

    Отказ Китая придерживаться западных «правил» объяснили

    Директор сафари-парка «Тайган» впервые заговорил после нападения львов

    «Куньлунь» снова не вернется в Китай

    Известная модель назвала самый сексуальный и самый худший подарок от мужчины

    Спецпредставитель Путина оценил значение разговора с Трампом

    Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

    В России рассказали о способном сжигать дроны ВСУ за полтора километра оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости