В России отреагировали на инициативу повысить цены на алкоголь на 50 процентов

Инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки к 2035 году не решит проблему алкоголизации и не окажет позитивного эффекта на здоровье населения стран мира, полагает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв организации.
Ранее соответствующую инициативу озвучили в пресс-службе ВОЗ. Эксперты организации считают, что подобная мера сдержит развитие хронических заболеваний и поможет странам получить в бюджет критически важные доходы.
По мнению депутата, в данном случае действовать нужно мягкой силой, а именно заниматься популяризацией здорового образа жизни и сделать все, чтобы люди самостоятельно принимали решение в пользу спорта и правильного питания.
«Принуждением и повышением цен вряд ли мы добьемся чего-то хорошего. Задача государства — создать такие условия, чтобы у человека выбор был очевиден. И между тем, чтобы купить алкоголь вечером в пятницу или пойти позаниматься физической активностью он самостоятельно принимал решение в пользу второго. Но то, как проводить свободное время, дело каждого», — сказал Леонов.
Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев назвал худшие сочетания алкоголя с едой. К ним специалист отнес спиртное со сладким и с соленым и прочее.