В России отреагировали на инициативу повысить цены на алкоголь на 50 процентов

Депутат Леонов раскритиковал идею повышения цен на алкоголь на 50 процентов

Инициатива Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкие газированные напитки к 2035 году не решит проблему алкоголизации и не окажет позитивного эффекта на здоровье населения стран мира, полагает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на призыв организации.

Ранее соответствующую инициативу озвучили в пресс-службе ВОЗ. Эксперты организации считают, что подобная мера сдержит развитие хронических заболеваний и поможет странам получить в бюджет критически важные доходы.

По мнению депутата, в данном случае действовать нужно мягкой силой, а именно заниматься популяризацией здорового образа жизни и сделать все, чтобы люди самостоятельно принимали решение в пользу спорта и правильного питания.

«Принуждением и повышением цен вряд ли мы добьемся чего-то хорошего. Задача государства — создать такие условия, чтобы у человека выбор был очевиден. И между тем, чтобы купить алкоголь вечером в пятницу или пойти позаниматься физической активностью он самостоятельно принимал решение в пользу второго. Но то, как проводить свободное время, дело каждого», — сказал Леонов.

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев назвал худшие сочетания алкоголя с едой. К ним специалист отнес спиртное со сладким и с соленым и прочее.