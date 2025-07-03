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11:50, 3 июля 2025Экономика

Упали цены на одну категорию автомобилей

«Автостат»: Средневзвешенная цена автомобилей с пробегом упала на 4 процента
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В первой половине 2025 года средневзвешенная цена на автомобили с пробегом снизилась на четыре процента и достигла 1,13 миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его данным, эти транспортные средства начали дешеветь впервые за несколько последних лет. При этом он призвал не учитывать временный откат после скачка в марте 2022 года.

«На этот раз мы наблюдаем именно системное снижение цен, которое пока только набирает обороты», — подчеркнул Целиков.

Эту динамику он объяснил четырьмя причинами. Во-первых, на протяжении последних нескольких лет имел место слишком большой рост цен. Во-вторых, сказалось охлаждение спроса на автомобильном рынке. Причем речь идет как о новых транспортных средствах, так и о подержанных. Немалую роль в этом сыграла высокая ключевая ставка, из-за которой подорожали кредиты, а депозиты стали более выгодными.

В-третьих, огромные скидки и распродажи новых автомобилей ведут к существенному снижению цен на «свежие» автомобили с пробегом. Четвертая причина: окрепший рубль дает возможность заказывать машины из-за рубежа дешевле, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось о 10-15-процентном падении цен на китайские автомобили с пробегом в первой половине этого года.

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