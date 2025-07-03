В армянском парламенте разгорелся спор

В парламенте Армении начался спор из-за национализации «Электрических сетей»

В парламенте Армении произошел спор при обсуждении закона о национализации «Электрических сетей Армении», которыми владеет арестованный в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян. Об этом сообщает News.am.

Экс-депутат от «Гражданского договора» Овик Агазарян выступил в защиту Карапетяна и приватизации, из-за чего разгорелся спор. «Если бы Ереванский коньячный завод в свое время не был бы приватизирован, то сегодня у нас не было бы виноградарства как такового», — заявил он.

Отмечается, что парламентарий выступил в защиту добрососедских отношений с Россией, подчеркнув, что действия власти усугубляют антироссийские настроения. Подобные заявления вызвали бурную реакцию коллег Агазаряна, которые не поддержали его точку зрения.

Ранее стало известно о подготовке законопроекта о национализации компании Карапетяна. Отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян незадолго до ареста Карапетяна публично назвал предпринимателя мошенником и пригрозил забрать у него компанию.