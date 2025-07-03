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14:09, 3 июля 2025Экономика

В Банке России оценили риски скачка инфляции из-за тарифов ЖКХ

ЦБ: Июльское повышение тарифов ЖКХ не скажется значимо на инфляции
Кирилл Луцюк
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

На ситуацию с инфляцией не сильно повлияет июльское повышение тарифов ЖКХ. Об этом заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Его процитировало «Интерфакс».

По его словам, рост этих тарифов уже учтен в прогнозе. Заботкин подчеркнул, что для ЦБ важно то, в какой мере регулярное ежегодное повышение тарифов ЖКХ будет мешать процессу снижения инфляционных ожиданий. Что касается того, что июльский прирост цен сместится вверх в общем индексе из-за тарифов, то это само по себе для денежно-кредитной политики не важно.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2025 года — это новый виток грабежа россиян. По его словам, речь идет не просто о росте тарифов, а о каком-то произволе.

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