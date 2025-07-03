Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:06, 3 июля 2025Мир

В Британии раскрыли следующие шаги Трампа в отношении Маска

DM: Прекращение Трампом космической программы станет ударом по Маску
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Brandon / AP

Урезание финансирования космических программ по переселению на Марс будет ударом по американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску со стороны президента Штатов Дональда Трампа. Об этом написало британское издание Daily Mail.

Речь в данном случае идет о перераспределении средств в пользу программы NASA «Артемида», направленной на возобновление полетов на Луну.

«Если Трамп подпишет закон, выделенные NASA средства в первую очередь пойдут на финансирование системы космических запусков (SLS), которая использует одноразовые ракеты для отправки аппаратов "Артемида" на Луну"», — написали журналисты.

При этом ракеты SLS полностью противоречат видению Маска в отношении космических путешествий.

Еще до публичной ссоры с американским лидером миллиардер убедил того отказаться от ракет SLS. Трамп же предложил сократить бюджет NASA и заменить носители этого типа после 2027 года.

Ранее Дональд Трамп пообещал рассмотреть вопрос возможной депортации бизнесмена Илона Маска. До этого политик в соцсети Truth Social заявил, что миллиардеру следует «прикрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку».

В свою очередь, Маск в очередной раз раскритиковал законопроект Трампа о сокращении государственных расходов. Он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Критическая нехватка солдат и оружия». В США рассказали о переломном моменте в конфликте на Украине

    В Крыму выявили первый случай заражения паразитическими червями через укус комара

    Российские военные взяли под контроль трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Наемника из Британии кремировали в Киеве при военных ГУР

    Порномодель Лили Филлипс раскрыла подробности о сексе с 1113 мужчинами за 12 часов

    Украинская штурмовая рота почти в полном составе пропала без вести под Сумами

    Путин потребовал ясности по российскому мегапроекту

    Россиянам назвали причину частых укусов комаров

    Российский губернатор раскрыл данные о разрушениях после атаки двух десятков дронов ВСУ

    В Госдуме предложили удвоить скидку на штрафы за нарушение ПДД

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости