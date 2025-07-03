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11:12, 3 июля 2025Россия

В Госдуме поспорили о статусе этнических объединений на территории России

«Ъ»: В Госдуме поспорили о статусе этнических объединений на территории России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы поспорили о статусе этнических объединений на территории России — они разошлись во мнениях относительно необходимости полного запрета деятельности этнических диаспор. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дискуссию в нижней палате парламента вызвало предложение члена Совета по правам человека (СПЧ) Марины Ахмедовой, которая выступила за полную отмену иностранных диаспор. Она подчеркнула, что с подобными структурами не должно иметь дело ни одно государственное ведомство.

Наиболее жесткой позиции, как указывается, придерживаются в партии «Справедливая Россия — За правду». Ее лидер Сергей Миронов заявил, что добивается запрета «землячеств и диаспор, какие бы благообразные личины они на себя ни напяливали». Он задался вопросом, от кого автономны диаспоры, которые опекают различные чиновники и политики.

В КПРФ же выразили мнение, что номинальные запреты устанавливать не нужно. По словам члена комитета Думы по делам национальностей Анастасии Удальцовой, нужно не ставить запреты, а реально устранять «порочные явления» в виде этнических анклавов и следить за тем, чтобы деятельность диаспор оставалась категорически в рамках закона и не становилась предметом иностранного влияния.

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Месяц назад ЛДПР внесла законопроект, который запрещает иноагентам быть учредителями и членами национально-культурных автономий (НКА), которые занимаются решением вопросов автономных этнических групп. Заместитель главы фракции Андрей Луговой напомнил, что законопроект стал первым шагом в устранении иностранного влияния на этнические группы в России.

Дискуссия о диаспорах получила активное развитие после того, как в Екатеринбурге 27 июня задержали 50 этнических азербайджанцев, большинство из которых являются гражданами России. Их подозревали в причастности к расправе над Юнисом Пашаевым, уроженца Азербайджана, совершенному еще в 2001 году. Двое из задержанных не выжили, еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позже в региональном управлении Следственного комитета по Свердловской области сообщили о раскрытии «этнической преступной группы».

ЖЗЛ
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