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23:57, 3 июля 2025Силовые структуры

В России проверили законность выплат на погибших военных

«Ъ»: КС РФ постановил пересмотреть дело о компенсациях матери умершего солдата
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Конституционный суд (КС РФ) России рассмотрел жалобу матери солдата из Чувашии, который погиб 30 лет назад, и постановил пересмотреть дело о компенсациях за умершего. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Жительница города Канаш Чувашской Республики Анна Андреева подала жалобу в КС в конце 2024 года. Ее сын Александр Андреев погиб в октябре 1995 года во время службы в армии из-за военной травмы. В декабре 2021 года женщина попросила собес назначить ей ежемесячную компенсацию в связи с потерей сына и с тех пор ее получает.

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Позже Андреева узнала, что другие родственники погибших солдат получали выплаты за погибших родственников с января 2012 года, несмотря на то что заявление они написали в 2022-м — соответственно, они получили деньги за десять лет.

Мать солдата подала в суд, но Канашский районный суд Чувашской Республики в 2022 году отказал ей. Верховный суд Чувашии и Шестой кассационный суд общей юрисдикции в 2023 году приняли аналогичное решение.

В свою очередь, КС уточнил, что право на выплату появляется со дня гибели военнослужащего, но не раньше вступления в силу соответствующего закона. В суде подчеркнули, что ежемесячная денежная компенсация выплачивается семьям военнослужащих, проходивших службу по призыву и погибших до 1 января 2012 года.

Ранее жена россиянина, мобилизованного на специальную военную операцию (СВО) на Украине, не смогла получить выплаты, поскольку мужчина не добрался до передовой. В вагоне поезда он уснул и уже не проснулся, а рядом с ним нашли шесть пустых бутылок водки. В его крови зафиксировали высокое содержание спирта.

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