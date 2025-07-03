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18:39, 3 июля 2025Экономика

В российском городе жильцам просевшего дома пришлось вскрывать свои квартиры бензорезом

В Красноярске жильцам просевшего подъезда пришлось вскрывать квартиры бензорезом
Полина Кислицына (Редактор)

В Красноярске жильцам просевшего дома пришлось вскрывать свои квартиры бензорезом, чтобы попасть внутрь. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о доме, расположенном на улице Бограда — один из подъездов здания просел так, что стены перекосило, и открыть двери стало невозможно. На записи, сделанной жильцами, можно увидеть крупные трещины на стенах и лестницах, а также процесс вскрытия дверей бензорезом.

Жильцы утверждают, что их дом пообещали починить — сначала вырыть котлован, затем поднять конструкцию с помощью домкратов и после этого отремонтировать подъезд и пострадавшие квартиры. Красноярцы не считают такое решение проблемы приемлемым, а старожилы заявляют, что в 2000-х здание уже поднимали таким способом после провала.

Ранее в этот же день стало известно, что в Нягани полоток в торговом центре «Оазис Плаза» обрушился на фуд-корт с людьми.

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