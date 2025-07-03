NI: РФ контролирует ресурсы, которые США хотели получить после сделки с Украиной

Редкоземельные ресурсы, которые США хотели получить после подписания сделки с Украиной, оказались под контролем России. Об этом сообщает The National Interest (NI).

Как отмечает издание, одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которое не находилось под контролем России, были литиевые рудники к востоку от украинского села Шевченко в Донецкой области, однако в конечном счете Российская армия освободила и это село.

«Москва возьмет что хочет, независимо от того, что Запад думает по этому поводу», — говорится в материале.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц может предложить Украине сделку, схожую с той, что заключил президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, американцев интересовали природные ресурсы, а немцы возьмут военно-промышленный комплекс.