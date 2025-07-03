В России предположили сделку Мерца с Зеленским

Политолог Топорнин: Мерц попытается заключить с Зеленским сделку

Канцлер Германии Фридрих Мерц может предложить Украине сделку, схожую с той, что ранее заключил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, сообщает РИА Новости.

«Теоретически Мерц может попытаться заключить с Зеленским сделку вроде той, что продавил Дональд Трамп. Только американцев интересовали природные ресурсы, а немцы возьмут ВПК (военно-промышленный комплекс)», — предположил политолог.

В частности, подчеркивается, что власти Германии планируют запустить на территории Украины совместное производство дальнобойных ракет.

Ранее Мерц заявлял, что Германия, несмотря на военную помощь Киеву, не станет стороной конфликта на Украине. «Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», — заверил он.