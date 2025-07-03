В успехе группы «Тату» после воссоединения усомнились

Критик Сергей Соседов: Время группы «Тату» безвозвратно ушло

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил новость о воссоединении группы «Тату». Его цитирует Ura.ru.

Соседов отметил, что время дуэта «безвозвратно ушло». «Другие моды, другие ценности, другие тенденции. Да и девочки изменились — изменились их взгляды на жизнь, их сознание. Им уже не втиснуться в прокрустово ложе старых, давно изношенных музыкальных костюмов», — добавил он.

Ранее певица Юлия Волкова сообщила о воссоединении «Тату».

Коллектив был основан в 1999 году и официально существовал до 2011-го. После распада девушки несколько раз собирались вместе ради корпоративов и участия в различных фестивалях. Вершиной карьеры дуэта стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где группа заняла третье место.