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16:38, 3 июля 2025Культура

В успехе группы «Тату» после воссоединения усомнились

Критик Сергей Соседов: Время группы «Тату» безвозвратно ушло
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Соседов

Сергей Соседов . Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил новость о воссоединении группы «Тату». Его цитирует Ura.ru.

Соседов отметил, что время дуэта «безвозвратно ушло». «Другие моды, другие ценности, другие тенденции. Да и девочки изменились — изменились их взгляды на жизнь, их сознание. Им уже не втиснуться в прокрустово ложе старых, давно изношенных музыкальных костюмов», — добавил он.

Ранее певица Юлия Волкова сообщила о воссоединении «Тату».

Коллектив был основан в 1999 году и официально существовал до 2011-го. После распада девушки несколько раз собирались вместе ради корпоративов и участия в различных фестивалях. Вершиной карьеры дуэта стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где группа заняла третье место.

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