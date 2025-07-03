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13:28, 3 июля 2025Экономика

В заявлении Путина о военных расходах увидели сигнал

Финансовый аналитик Арт: Сокращать расходы на оборону нужно плавно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сокращение бюджетных расходов на оборону, о необходимости которого сообщил президент России Владимир Путин, положительно скажется на экономике, но при одном условии: процесс должен идти плавно. Об этом в разговоре с телеканалом «Царьград» заявил финансовый аналитик Ян Арт.

«То, о чем говорил [финансовый аналитик] Андрей Верников в эфире "Царьграда", не должно быть что-то в духе: давайте, мол, танк в кастрюлю быстренько превратим и будем ждать счастья. Конечно, это было бы тоже плохо в нынешней ситуации», — объяснил эксперт.

По его мнению, слова Путина должны восприниматься как приглашение к обсуждению, а не как директива, требующая немедленного исполнения.

Мы знаем, что президентские слова часто воспринимаются у нас как постулат. <...> А ведь президент, по сути, дает сигнал: нет, если вы завтра это скажете, вас не объявят иноагентом, почему бы и такие сценарии сокращения расходов бюджета не рассматривать

Ян Арт финансовый аналитик

В конце июня Путин заявил, что оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП, или 13,5 триллиона рублей. «Много это или мало? Я считаю, что много, и это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которые мы должны решать», — отметил он. По словам главы государства, страна заплатила за увеличение военных расходов инфляцией, с которой сейчас борется.

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