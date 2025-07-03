Внучка Кобзона стала матерью

Внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт объявила, что родила первого ребенка

Внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт стала матерью. Об этом она объявила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя девушка сообщила, что родила первого ребенка в мае, а теперь рада поделиться этой новостью с подписчиками. «Два месяца сегодня», — написала Мишель, не раскрывая пол малыша.

Мишель родилась в браке дочери Кобзона Натальи с юристом Юрием Рапопортом. Известно, что в декабре 2024 года она вышла замуж за израильтянина Бена Джорджа, который владеет бизнесом по созданию конструкций и дизайнерских изделий из железа и бронзы.

Ранее сообщалось, что в Москве построят Многофункциональный комплекс имени Иосифа Кобзона. Проект получил название «Кобзон-Сити».