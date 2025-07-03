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16:14, 3 июля 2025Культура

Внучка Кобзона стала матерью

Внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт объявила, что родила первого ребенка
Ольга Коровина

Фото: @mnrapoport

Внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт стала матерью. Об этом она объявила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя девушка сообщила, что родила первого ребенка в мае, а теперь рада поделиться этой новостью с подписчиками. «Два месяца сегодня», — написала Мишель, не раскрывая пол малыша.

Мишель родилась в браке дочери Кобзона Натальи с юристом Юрием Рапопортом. Известно, что в декабре 2024 года она вышла замуж за израильтянина Бена Джорджа, который владеет бизнесом по созданию конструкций и дизайнерских изделий из железа и бронзы.

Ранее сообщалось, что в Москве построят Многофункциональный комплекс имени Иосифа Кобзона. Проект получил название «Кобзон-Сити».

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