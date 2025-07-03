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19:27, 3 июля 2025Путешествия

Водители микроавтобусов подрались из-за пассажиров в аэропорту и попали на видео

MDB: Двое водителей микроавтобусов подрались в аэропорту Пальмы на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Двое мужчин устроили драку в международном аэропорту в Европе и попали на видео. Об этом сообщает газета Majorca Daily Bulletin (MDB).

По данным источника, инцидент произошел в субботу, 28 июня, в международном аэропорту Пальмы на острове Майорка, Испания. Два водителя микроавтобусов не поделили пассажиров и подрались на глазах у туристов.

На кадрах мужчины бьют друг друга, один из них падает на колени. Затем дебоширов разнимает путешественник с рюкзаком.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и допросили виновных. Серьезных травм шоферы не получили.

Ранее двое россиян устроили драку в аэропорту Иркутска из-за дискомфортного полета. Выяснилось, что один из пассажиров во время рейса упирался коленями в кресло другого.

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