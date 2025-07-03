Врач предупредила об опасности июльского потепления

Аллерголог Попова: Потепление опасно аллергией на луговые травы

Во время июльского потепления возможно усиление аллергических реакций, предупредила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. Об этой опасности она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, с наступлением тепла луговые травы начнут пылить сильнее обычного. «Пыльца луговых трав является мощным аллергеном, способным вызывать различные симптомы аллергии даже при небольшой концентрации в воздухе. Ее симптомы включают насморк, заложенность носа, чихание, слезоточивость, покраснение и зуд глаз, а также кашель, одышку и свисты в груди», — перечислила иммунолог.

Попова добавила, что аллергия из-за активного пыления луговых трав часто начинается с легких проявлений — например, насморка, легко купируемого обычными антигистаминными средствами. Постепенно ситуация будет усугубляться: симптомы усилятся, прежние препараты потеряют эффективность, а периоды обострений удлинятся, отметила врач. Кроме того, обратила внимание иммунолог, постоянное воспалительное состояние слизистой повышает восприимчивость к инфекциям, делая аллергиков более уязвимыми перед простудами и вирусными заболеваниями.

Ранее диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал некоторым россиянам ограничить употребление клубники. По его словам, сделать это необходимо при наличии заболеваний ЖКТ и аллергии.