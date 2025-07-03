Запрет на участие азербайджанцев в культурных мероприятиях в России прокомментировали

Россия не ограничивала гражданам Азербайджана участие в культурных мероприятиях

Министерство культуры Российской Федерации не ограничивало участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителей ведомства.

По информации источника, глава Минкульта Ольга Любимова не подписывала подобных распоряжений, а документ, опубликованный в социальных сетях, является фейком.

«Информация о том, что министр культуры Любимова утвердила ограничение на участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях и распространение музыкального контента, полностью недостоверна», — заявили собеседники агентства.

Также в министерстве обратили внимание на то, что распространяемый документ не имеет никакой юридической силы.

Ранее стало известно, что Россия не будет «отменять» азербайджанскую культуру в ответ на действия Баку. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.